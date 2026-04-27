Vandalizaron el monumento al soldado Mario Almonacid

El municipio repudió el hecho y anunció que se intensificarán los controles en la zona. Además, se apeló al compromiso ciudadano para prevenir este tipo de hechos.

Desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia repudiaron enérgicamente los hechos de vandalización registrados en el monumento al soldado Mario Almonacid, donde se detectaron diversos escritos sobre su estructura, afectando un espacio de profundo valor histórico y simbólico para la ciudad.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que “tomamos conocimiento de esta situación hace aproximadamente dos semanas, a partir de imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. Inmediatamente dimos intervención a la Policía de la Provincia y advertimos, además, la dolorosa situación de un veterano que, muy compungido, se encontraba limpiando y restaurando el monumento tras los daños ocasionados por estos escritos extraños, de características muy particulares y sin un sentido claro”.

El funcionario indicó que este lunes se constató la reiteración de los hechos, al afirmar que “aunque no de la misma magnitud, detectamos nuevas intervenciones en distintos sectores del monumento. Por ello, estamos trabajando en la revisión de imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir lo sucedido e identificar a la o las personas responsables”.

“Este monumento tiene una gran relevancia para la historia de nuestra ciudad, por lo que solicitamos a los vecinos que ante cualquier información, observación o sospecha sobre personas que puedan estar dañándolo, den aviso inmediato a las autoridades municipales o a la Policía del Chubut”, concluyó Gómez.

Finalmente, desde el Ejecutivo local reiteraron el llamado a la comunidad a cuidar y preservar los espacios públicos que forman parte del patrimonio colectivo de todos los comodorenses.