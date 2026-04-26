"Eligieron asistir al discurso de un pedófilo"

Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, le envió un manifiesto a su familia minutos antes de protagonizar el intento de ataque contra el presidente Donald Trump en el Washington Hilton. En el documento, Allen se define como un “Asesino Federal Amistoso”, enumera sus motivos para querer hacerle daño al jefe de Estado y revela que no era su único objetivo.

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, dice el primero de los párrafos del documento, difundido por New York Post, en referencia al jefe de Estado, de 79 años. A continuación, Allen escribió: “No soy un niño de escuela víctima de una explosión, ni un niño que muere de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando una persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes“.

El docente de 31 años, oriundo de Torrance, California, precisa además que no tenía al mandatario estadounidense como único blanco. En el texto, habla de alcanzar a “funcionarios de la Administración priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo”. Sin embargo, no hace mención explícita de sus nombres ni los identifica.

“Para minimizar las bajas, usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración a través de las paredes)”, detalla en un pasaje del manifiesto, a la vez que asegura estar dispuesto a matar a todos los presentes en las instalaciones del hotel con tal de lograr su acometido: “Seguiría pasando por casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices)”.

A lo largo del escrito, Allen hace asimismo referencia a su fe cristiana y menciona temas como los ataques del gobierno de Trump contra barcos venezolanos que transportaban drogas y la detención de inmigrantes.

Se burla también del operativo de seguridad apostado en el Hilton, al considerar que “se centra en los manifestantes y los asistentes que llegaban pero jamás pusieron atención a alguien como yo, que había hecho el check-in el día anterior”. “Este nivel de incompetencia es increíble, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo competente”, alude entonces el agresor.

Y cierra el manifiesto con una reflexión: “Si alguien tiene curiosidad por saber cómo se siente hacer algo así: es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré, por todas las personas cuya confianza traicioné. Siento rabia por lo hecho por esta administración".

Según consignó CNN, el hombre de 31 años trabajaba como profesor de tiempo parcial en C2 Education. La compañía lo había distinguido meses atrás como “profesor del mes”, de acuerdo a publicaciones de la empresa en redes sociales. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

En un perfil de LinkedIn que se le adjudica, figura que es autor del título independiente bajo el nombre de “Bohrdom”, disponible en la plataforma Steam, cuyo nombre fue registrado como marca en 2018.

En el plano académico, el sospechoso cuenta con estudios en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California, de donde egresó en 2017. Posteriormente obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills. Durante su etapa universitaria participó en el desarrollo de un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, proyecto que fue difundido en un medio local.

Por último, registros de la Comisión Federal Electoral indican que Allen realizó una donación de US$25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024. El agresor se encuentra bajo custodia.