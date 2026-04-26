Pamela Pombo denunció al ex Puma Patricio Albacete por violencia de género

La exvedette Pamela Pombo expuso en televisión la denuncia contra Patricio Albacete, relató episodios de agresión y confirmó que la Justicia dictó una medida de exclusión del hogar por 90 días. Uno de los ataques quedó grabado.

Pamela Pombo llevó a la pantalla de América TV una denuncia por violencia de género contra su exmarido, el exjugador de Los Pumas Patricio Albacete. La presentación incluyó material registrado por una cámara de seguridad del departamento que compartían, donde se escuchan gritos, golpes y forcejeos.

La intervención televisiva se dio en el programa que conduce Yanina Latorre, quien aportó contexto sobre la relación: un vínculo breve que derivó en una separación conflictiva. Según detalló, la pareja se había casado en diciembre de 2023 y la ruptura ocurrió pocos meses después, en medio de una convivencia sostenida por la falta de acuerdo para dividirse.

En el testimonio emitido, Pombo describió una dinámica atravesada por discusiones vinculadas a presuntas infidelidades. “Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba”, expresó. También relató un episodio puntual que derivó en agresión física tras un reclamo. “Me quiero ir, pero él no me dejaba”, agregó sobre la situación de encierro que vivía.

Embed Ahí me explica un cheto conocido que lo de Patricio Albacete pegándole a Pamela Pombo es otro aislado caso de la violencia en el rugby... Me aclara que el hecho de que Patricio Albacete sea, además, libertario, es otra simple casualidad... pic.twitter.com/9Irje9k4TZ — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) April 26, 2026

La denunciante ubicó el inicio de los hechos poco después del casamiento y sostuvo que la intensidad de los episodios fue en aumento. En ese proceso, mencionó intentos por sostener la relación a través de terapia de pareja hasta alcanzar un límite personal marcado por el miedo. “Ese es el video más tranquilo que tengo”, afirmó al referirse a las pruebas.

Su abogada, Ivana Lorena Crea, confirmó que la Justicia dispuso una medida cautelar que excluye a Albacete del domicilio por 90 días, con orden de alejamiento y la obligación de fijar residencia en otro lugar. La letrada encuadró la denuncia en un contexto de violencia con impacto físico, psicológico y emocional, y señaló que la causa incluye una imputación por tentativa de homicidio.

Pombo describió además su estado actual, atravesado por angustia, ataques de pánico y dificultades para dormir y alimentarse. Atribuyó la posibilidad de avanzar con la denuncia al acompañamiento de su entorno cercano y profesionales. También indicó que la convivencia se extendió en paralelo a la exposición del conflicto en otros ámbitos, lo que profundizó el deterioro del vínculo.

La relación entre ambos había comenzado tras años de coincidir en un gimnasio, donde compartieron actividades y viajes antes de formalizar la pareja. Pombo había alcanzado notoriedad mediática en 2011 como parte de “Las hermanas Pombo”, mientras que Albacete ya era una figura conocida del rugby argentino.