El Dipy le pidió opinión a Lilia Lemoine y ella lo expuso: "Me trataste de prostituta"

En las últimas horas, se conoció que la situación judicial de David Adrián Martínez, conocido como El Dipy, tuvo un desenlace favorable: la Justicia decidió dictar el sobreseimiento tras considerar que no existen pruebas suficientes para sostener las imputaciones en su contra respecto de un presunto abuso sexual.

En este sentido, el cantante respondió a una publicación de Lilia Lemoine donde la diputada exponía un caso de Bahía Blanca en el que habría una presunta denuncia por abuso y buscó su opinión al respecto de su vivencia: "Hola Lilia, ¡tanto tiempo! Espero que estés bien. Casi lo mismo que me pasó a mí con la concejal de La Libertad Avanza de José C. Paz. Me arruinó la vida a mí y a mi familia por la denuncia falsa que me hizo. No sé si estás al tanto, pero me gustaría tu opinión. Beso enorme", escribió en referencia a Mía Moroso.

Lo cierto es que el artista seguramente no esperaba semejante respuesta por parte de la legisladora libertaria: "Hola Dipy, no seguí tu caso. Con vos hablé una sola vez en persona, tuvimos una charla muy amena y me pareciste un tipo brillante. Y nunca más hablamos porque luego me trataste de prostituta en un mensaje privado de Instagram".

Y añadió: "Me preguntaste cuánto cobraba. Por ende, te imaginarás que no me dan ganas de defenderte... o siquiera de hablarte. No acepto ese tipo de trato entre colegas y si me lo decías en persona, con suerte, conservabas la dentadura".

"Claro que no es ilegal tratar de prostituta a una mujer... o contratar a una prostituta... pero, así como vos te tomaste la libertad de tratarme así y burlarte cuando amigablemente te dije que no soy eso, me tomé la libertad de borrarte de mí horizonte de "personas con las que me gustaría trabajar en el futuro". No me pasó con NADIE MÁS en todo el espacio", lanzó Lemoine, visiblemente molesta con el Dipy.

Pese a ello, subrayó: "Sin embargo, condeno las falsas denuncias y tengo un proyecto al respecto. Espero que la justicia tome la decisión correcta, ya que no soy yo quien decide. Lamento la situación".