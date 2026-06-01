El subcomisario mandó a la oficial a trabajar de "cajera"

Una policía acusó a su superior de protagonizar reiterados episodios de maltrato, descalificaciones y hostigamiento. Fue en El Bolsón.

Una oficial de la Policía de Río Negro denunció a su superior, el subcomisario Víctor Escobar, por presuntos hechos de violencia y maltrato laboral ocurridos en la Comisaría 12 de El Bolsón.

La presentación fue realizada el pasado 19 de mayo ante el Juzgado de Paz de esa localidad. Según consta en la denuncia, los conflictos comenzaron tras la asunción de Escobar al frente de la dependencia policial, situación que habría derivado en reiterados episodios de gritos, descalificaciones y expresiones humillantes durante el servicio.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el jefe policial la habría tratado en distintas oportunidades de “inútil” y “analfabeta”, además de referirse a ella como “paisana de Maquinchao” de manera despectiva. También aseguró que le sugirió abandonar sus funciones dentro de la fuerza y “ponerse de cajera en La Anónima” si determinadas tareas le resultaban difíciles.

La oficial sostuvo que varios de sus compañeros fueron testigos de los episodios denunciados. Asimismo, indicó que una vecina que se encontraba realizando un trámite en la dependencia habría escuchado uno de los hechos de presunto maltrato.

Tras la presentación judicial, se dispuso una medida preventiva que prohíbe el contacto directo entre ambas partes dentro del ámbito laboral. En consecuencia, cualquier orden o requerimiento deberá ser canalizado a través de otro integrante de la fuerza policial.

La causa continuará su trámite en la Cámara Laboral de Bariloche bajo los alcances de la Ley Provincial 5631, normativa que regula los casos de violencia y acoso laboral en Río Negro. La investigación buscará determinar si existieron conductas de hostigamiento y violencia laboral dentro de la dependencia policial de El Bolsón.

Fuente: Jornada