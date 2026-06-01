Viviana Barrelier rompió el silencio tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años. Mientras avanza la investigación, la querella espera los resultados de la autopsia para reconstruir las últimas horas de la víctima.

"Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer algo así": el pedido de perdón de la madre del acusado

La investigación por el crimen de Agostina Vega sigue sumando capítulos conmocionantes. Esta vez fue la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado por el asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba, quien decidió hablar públicamente y pedir perdón a la familia de la víctima.

"Estoy destruida. Le pido perdón a esa familia. Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer algo así", expresó Viviana Barrelier en declaraciones televisivas, visiblemente afectada por el avance de la causa.

Las palabras de la mujer llegaron pocas horas después de que la Justicia confirmara el hallazgo de los restos de Agostina en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, poniendo fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a toda la provincia durante una semana.

La madre del acusado reconoció que en los primeros días se aferró a la esperanza de que existiera un error y que su hijo no estuviera involucrado en la desaparición de la adolescente. Sin embargo, admitió que el cúmulo de pruebas conocidas en las últimas jornadas cambió su percepción.

"No lo puedo creer", repitió en varias oportunidades al referirse a la situación judicial de Claudio Barrelier.

La mujer también reveló que mantuvo contacto con su hijo luego de su detención, aunque aseguró que las explicaciones recibidas no lograron convencerla.

"Me sigue mintiendo", afirmó.

Mientras tanto, el acusado permanece alojado en un pabellón psiquiátrico del penal de Bouwer, bajo vigilancia especial luego de protagonizar presuntos intentos de quitarse la vida tras su detención.

La investigación espera una prueba clave

Por su parte, la abogada Fernanda Alaniz, representante del padre de Agostina, describió como devastador el momento en que se confirmó el hallazgo de la adolescente.

Según relató, Gabriel Vega mantenía esperanzas de encontrar con vida a su hija hasta pocos minutos antes de recibir la noticia por parte de las autoridades provinciales.

La letrada sostuvo que ahora todas las miradas están puestas en los resultados de la autopsia, una prueba considerada fundamental para determinar la mecánica del crimen, establecer el momento de la muerte y aportar nuevos elementos a la investigación.

Los informes forenses podrían resultar determinantes para fortalecer la acusación y reconstruir con precisión qué ocurrió durante los días en que Agostina permaneció desaparecida.

Mientras la causa avanza, el dolor de una familia se mezcla con el reclamo de justicia por una adolescente cuya desaparición y posterior asesinato conmocionaron a todo el país.