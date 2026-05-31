Boca quiere igualar la serie y Quimsa ser finalista

Se enfrentan este domingo desde las 20:05 en la Bombonerita por el cuarto juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, que tiene en ventaja 2-1 a “La Fusión”.

Boca Juniors, que está abajo 1-2, recibirá este domingo a Quimsa de Santiago del Estero por el cuarto punto de la serie de una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Luis Conde, dará comienzo a las 20:05, será televisado por DSports. Y tendrá el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Sergio Tarifeño.

En el primer encuentro, el equipo de Lucas Victoriano impuso condiciones desde el arranque con la conducción de Diego Figueredo y una actuación determinante de Brandon Robinson. Boca logró reaccionar por momentos con Michael Smith, Agustín Barreiro y Francisco Cáffaro, pero Quimsa sostuvo siempre el control y terminó llevándose el juego por 88 a 76. Robinson fue la gran figura con 27 puntos, acompañado por Leonardo Lema y Jerome Meyinsse.

La historia volvió a repetirse en el segundo capítulo. “La Fusión” golpeó rápido nuevamente con Robinson y Meyinsse, aprovechó los pasajes de imprecisión del Xeneize y mantuvo una ventaja importante durante gran parte de la noche para quedarse con el triunfo por 91 a 78. Boca intentó acercarse con los aportes de Cáffaro, Vega, Scala y Smith, aunque nunca logró cambiar el rumbo del partido. Robinson volvió a destacarse con 22 puntos y 4 asistencias, mientras que Meyinsse sumó 17 tantos y Tyren Johnson aportó 13 unidades y 8 rebotes.

Ya en Buenos Aires, Boca respondió cuando más lo necesitaba y derrotó a Quimsa por 99 a 92 en la Bombonerita para descontar en la semifinal y mantenerse con vida. Tras regresar 0-2 de Santiago del Estero, el equipo que conduce el comodorense Nicolás Casalánguida jugó con la urgencia de una eliminación y encontró respuestas en varias manos ofensivas para estirar la serie. Cáffaro fue la gran figura con 17 puntos y 8 rebotes, acompañado por Smith (16), Martín Cuello (14), Barreiro (13), Lucas Faggiano (11) y Sebastián Vega (10), en una actuación colectiva que le permitió forzar un cuarto juego y seguir soñando con las Finales.

DOMINGO 31 – Juego 4

En el estadio Luis Conde (CABA)

- 20:05 Boca Juniors 1 (99-92) vs Quimsa 2 (88-76 y 91-78).

MARTES 2 – Juego 5

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 2 (81-77 y 79-74) vs Ferro Carril Oeste 2 (74-70 y 81-73).