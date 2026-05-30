Km 8 cuenta con una Cabina de Multidiagnóstico de Telemedicina

Fue instalada en el Centro de Atención Primaria de la Salud Standart Norte. La habilitación contó con la presencia de adultos mayores que realizaron las primeras consultas. La herramienta permite a la población acceder a chequeos y estudios, evitando traslados innecesarios.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, puso en marcha la Cabina Multidiagnóstico de Telemedicina en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Standart Norte” de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con las primeras consultas de prueba protagonizadas por un grupo de adultos mayores que fue convocado especialmente.

La herramienta permite que la población acceda a consultas y estudios, evitando traslados innecesarios, y forma parte de la transformación tecnológica en salud que se viene desarrollando desde la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

La actividad contó con las presencias de la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el secretario de Salud provincial, Sergio Wiksy; la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander; los subsecretarios de Hospitales, Romina Galarza, y de Finanzas y Administración, Nicolás Jasin; referentes del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado; directores de los Hospitales Regional y Alvear; y personal sanitario.

ALFABETIZACION DIGITAL

Previamente a la puesta en marcha, un grupo de adultos mayores habían participado de una charla abierta sobre el uso de DINO, el asistente virtual del Gobierno Provincial, y el sistema de Telemedicina. El encuentro fue organizado de manera conjunta por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, y la cartera sanitaria chubutense, y permitió que los adultos mayores aprendan a usar las nuevas herramientas digitales de salud de manera fácil y segura, sacándose todas las dudas para que gestionar las consultas médicas para que sean cada vez más rápidas y cómodas desde el celular.

TRANSFORMACION TECNOLOGICA

Al respecto, el secretario de Salud, Sergio Wisky, destacó que “es muy simbólico que los primeros en ser atendidos sean nuestros adultos mayores, lo que demuestra que es una tecnología accesible para todos”, agregando que a veces “uno supone que estas tecnologías son para los chicos, pero para nosotros los adultos también son una herramienta más que se pone a disposición”.

Además, el funcionario provincial precisó que en la cabina el paciente está acompañado por un enfermero en forma presencial y un médico en forma remota, quien “mientras habla puede auscultar, tomar temperatura, saturar para ver la presencia de oxígeno en la sangre, hacer un electrocardiograma con la asistencia del enfermero, entre otras cosas”, desde otros lugares de la provincia e incluso fuera de Chubut, de ser necesario.

A su vez, recordó que el profesional puede acceder a toda la información de la persona mediante la Historia de Salud Integrada (HSI), recetar medicamentos, solicitar y ver estudios e imágenes, entre otros componentes.

Wisky remarcó que la telemedicina “es una modalidad por la cual nosotros queremos apostar. En muchos lugares vamos a tratar de hacer horario extendido y ayudar a los médicos que están en la presencialidad”, y agregó que “esto se suma a DINO, que lo están usando muchos jubilados y da una accesibilidad en salud a las personas que no pueden acercarse al centro o están lejos”.

A su vez indicó que la tecnología aplicada a salud “se integra al sistema, no se impone como algo hegemónico, sino que nos ayuda a cubrir las necesidades y desafíos que tenemos en el sistema, acercando una funcionalidad que no teníamos y dando otra oportunidad a nuestros pacientes”.

ACCESIBILIDAD EN SALUD

La referente provincial de Telemedicina, Geraldine El Khazen, precisó que el Gobierno Provincial ya instaló 20 centros de multidiagnóstico en distintos puntos de la provincia y 4 cabinas en hospitales cabecera, para brindar mayor accesibilidad en salud a la población, y destacó que en una provincia con grandes distancias como Chubut la posibilidad de hacerse chequeos con especialistas a distancia cobra mayor valor.

En cuanto a la implementación, la referente sanitaria afirmó que inicialmente se darán los turnos de forma convencional pero que luego se implementará el sistema de gestión digital “para que lo puedan hacer desde su casa, si prefieren no acercarse”.

Además, rescató la oportunidad que se abre para ampliar la atención en disponibilidad y en consultas remotas con especialistas, entre otros beneficios, lo que se transforma en “una gran herramienta que nos permite mejorar la accesibilidad de la salud pública en Chubut”.