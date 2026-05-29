Médicos veterinarios confirmaron un caso positivo de triquinosis en El Hoyo y advirtieron sobre los riesgos de consumir carne de cerdo y chacinados caseros sin análisis de laboratorio ni control sanitario.

Confirmaron un caso de triquinosis en la Comarca Andina y alertan sobre el consumo de carne de cerdo

Profesionales de la salud animal confirmaron un caso positivo de triquinosis en la localidad de El Hoyo y emitieron una serie de recomendaciones para prevenir nuevos contagios vinculados al consumo de productos porcinos sin control sanitario.

La advertencia apunta principalmente al consumo y comercialización de carne de cerdo y chacinados caseros que no cuenten con análisis de laboratorio. Según indicaron, la enfermedad se transmite a través de productos infectados y puede generar consecuencias graves para la salud.

Desde el sector veterinario remarcaron que es importante evitar la compra, venta y consumo de productos de origen porcino que no tengan procedencia segura ni certificaciones correspondientes.

Recomendaciones para prevenir casos de triquinosis

En ese sentido, los especialistas recomendaron adquirir únicamente productos habilitados y elaborados bajo controles sanitarios. También insistieron en la necesidad de verificar el origen de la carne y los chacinados antes de consumirlos.

"No comprar, vender ni consumir carne de cerdo ni chacinados caseros sin análisis de laboratorio", señalaron médicos veterinarios al advertir sobre la circulación de productos que podrían estar infectados.

Además, recordaron que la triquinosis es una enfermedad que puede transmitirse por alimentos contaminados y reiteraron la importancia de realizar controles sanitarios para evitar riesgos en la población.

Piden extremar los cuidados con productos caseros

La recomendación también alcanza a quienes elaboran productos caseros derivados del cerdo, ya que los análisis de laboratorio son fundamentales para determinar si los alimentos son aptos para el consumo.

Médicos veterinarios confirmaron un caso positivo de triquinosis en El Hoyo y advirtieron sobre los riesgos de consumir carne de cerdo y chacinados caseros sin análisis de laboratorio ni control sanitario.