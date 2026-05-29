Mayco Serrano confesó el crimen de Mariana y seguirá detenido 6 meses

Sostuvo una versión distinta a la hipótesis oficial. Su hermano Julio estará preso dos meses. La investigación apunta a un conflicto previo por una deuda y no descarta vínculos con el narcotráfico.

Este jueves se desarrolló una audiencia clave en el marco de la investigación por el asesinato de Mariana Soledad Calfuquir (33), madre de dos hijas y embarazada de dos meses.

Tras la jornada judicial, el fiscal Ariel Corredera brindó detalles sobre el avance de la causa y las imputaciones formuladas contra Mayco Emiliano David (27) y Juan Julio Serrano (30).

“El objetivo de la fiscalía era lograr la autorización y formulación de cargos, y eso se consiguió”, señaló Corredera al término de la audiencia. Asimismo, explicó que, tras una modificación técnica en el proceso, el Ministerio Público Fiscal contará con un plazo de seis meses para concluir la investigación.

En relación con el móvil del crimen ocurrido el 19 de mayo, el fiscal indicó que la principal hipótesis está vinculada a un conflicto económico previo entre allegados a las partes involucradas. Según explicó, existía una deuda de dinero entre un integrante de la familia Serrano y un hombre identificado como Luis Damián Uribe (30).

“Uribe acude a un domicilio y, en ese contexto, recibe un disparo. En esa misma situación, Mariana termina recibiendo un disparo en la cabeza”, detalló Corredera.

El funcionario judicial también confirmó que una de las líneas investigativas apunta a un posible trasfondo relacionado con drogas, aunque aclaró que todavía no existen certezas sobre el origen de la deuda.

Uno de los aspectos más relevantes de la audiencia fue la declaración de Mayco Serrano, quien reconoció haber efectuado los disparos. “Fui el autor de los disparos”, admitió el acusado, aunque aseguró haber actuado por miedo y negó estar vinculado al ambiente delictivo. Su relato, sin embargo, difiere de la reconstrucción presentada por la fiscalía.

Corredera también hizo referencia a las dificultades que enfrenta la investigación debido al temor de los vecinos de la zona donde ocurrió el hecho. “Existe muchísimo miedo y eso representa un obstáculo para avanzar con algunos testimonios”, sostuvo.

Finalmente, la Justicia resolvió imputar a Mayco Serrano por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, y dictó seis meses de prisión preventiva. En tanto, Juan Julio Serrano fue imputado como partícipe necesario del mismo delito y deberá cumplir dos meses de prisión preventiva.

El juez interviniente fijó además un plazo de seis meses para que la fiscalía complete las tareas investigativas y presente las conclusiones de la causa.