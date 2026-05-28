Lionel Scaloni dio la lista para el Mundial con Messi a la cabeza

El entrenador dio a conocer la nómina de 26 convocados para la Copa del Mundo que se jugará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Acuña no aparece en la lista.

Con la inclusión del crack rosarino Lionel Messi, futbolista del Inter Miami de la MLS, el entrenador Lionel Scaloni dio a conocer este jueves la lista definitiva de 26 jugadores que tomarán parte de la Copa del Mundo, que se jugará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

De esa manera, Messi tendrá la chance de jugar su sexto Mundial, y romperá así otro récord histórico.

Las sorpresas más resonantes de la lista son la ausencia del lateral Marcos Acuña (River Plate), campeón en Qatar 2022 y de otro defensor, Marcos Senesi (Bournemouth de Inglaterra); más las presencias de Facundo Medina (Olympique de Marsella), José López (Palmeiras de Brasil) y Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia). En las horas previas a la salida de la nómina ya se había descartado a Franco Mastantuono (Real Madrid de España). De esta manera, serán ocho los debutantes en la Copa del Mundo.

ARQUEROS

- Emiliano Martínez (Aston Villa)

- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

- Juan Musso (Atlético de Madrid)

DEFENSORES

- Gonzalo Montiel (River Plate)

- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

- Lisandro Martínez (Manchester United)

- Nicolás Otamendi (Benfica)

- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella

- Cristian Romero (Tottenham)

- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

- Facundo Medina (Olympique de Marsella)

MEDIOCAMPISTAS

- Giovani Lo Celso (Betis)

- Rodrigo De Paul (Inter Miami)

- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

- Enzo Fernández (Chelsea)

- Leandro Paredes (Boca Juniors).

- Alexis Mac Allister (Liverpool)

- Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

DELANTEROS

- Lionel Messi (Inter Miami)

- Nicolás González (Atlético de Madrid)

- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

- Lautaro Martínez (Inter de Milán)

- José Manuel López (Palmeiras)

- Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

- Thiago Almada (Lyon)

- Nicolás Paz (Como 1907).