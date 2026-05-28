Lionel Scaloni dio la lista para el Mundial con Messi a la cabeza

Con la inclusión del crack rosarino Lionel Messi, futbolista del Inter Miami de la MLS, el entrenador Lionel Scaloni dio a conocer este jueves la lista definitiva de 26 jugadores que tomarán parte de la Copa del Mundo, que se jugará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.
De esa manera, Messi tendrá la chance de jugar su sexto Mundial, y romperá así otro récord histórico.
Las sorpresas más resonantes de la lista son la ausencia del lateral Marcos Acuña (River Plate), campeón en Qatar 2022 y de otro defensor, Marcos Senesi (Bournemouth de Inglaterra); más las presencias de Facundo Medina (Olympique de Marsella), José López (Palmeiras de Brasil) y Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia). En las horas previas a la salida de la nómina ya se había descartado a Franco Mastantuono (Real Madrid de España). De esta manera, serán ocho los debutantes en la Copa del Mundo.
ARQUEROS
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
DEFENSORES
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella
- Cristian Romero (Tottenham)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Facundo Medina (Olympique de Marsella)
MEDIOCAMPISTAS
- Giovani Lo Celso (Betis)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Leandro Paredes (Boca Juniors).
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
DELANTEROS
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nicolás González (Atlético de Madrid)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- José Manuel López (Palmeiras)
- Julián Alvarez (Atlético de Madrid)
- Thiago Almada (Lyon)
- Nicolás Paz (Como 1907).