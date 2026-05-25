México está dispuesto a albergar a Irán durante el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no tienen “ningún problema” en que la selección iraní permanezca en territorio mexicano luego de que EE.UU objetó que mantuvieran su campamento en ese país.

México está dispuesto a albergar al equipo de Irán durante el Mundial de Fútbol y que viaje a Estados Unidos para los tres partidos que se disputarán allí, afirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que en México “no tenemos ningún problema” en que la selección iraní permanezca en territorio mexicano luego de que Estados Unidos objetó que mantuvieran su campamento en ese país.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar", comentó la mandataria, y añadió que México accedió a la petición de la FIFA de recibirlos.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero su traslado a México comenzó a barajarse como una opción debido a la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente y las preocupaciones de seguridad.

La selección iraní disputará sus partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, para luego enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

Sheinbaum detalló que se está evaluando que la selección de Irán pueda instalar su campamento en la ciudad fronteriza de Tijuana, frente a California, y viajar a Estados Unidos para los partidos, aunque reconoció que “no se cómo viajarían”. Los equipos utilizan campamentos base para entrenar antes y después de los partidos.

Era probable que las sanciones de Estados Unidos contra Irán no hicieran más que complicar la estancia del equipo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este lunes en un comunicado que el presidente Donald Trump había dejado claro que la selección iraní era bienvenida para participar en el torneo mundialista, pero no se abordó el tema de dónde podría alojarse, ni los comentarios de Sheinbaum.

La selección iraní participa en su cuarta Copa Mundial consecutiva y en su séptima en total. Nunca superó la primera ronda.

Al ser preguntada sobre las exigencias que impuso Estados Unidos a la selección de la República Democrática del Congo de que debe aislarse 21 días antes de llegar a territorio estadounidense por el brote de ébola que enfrenta ese país, la mandataria señaló que en el caso de México “tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen”, para el partido que disputará el equipo africano en la ciudad mexicana de Guadalajara. No entró en detalles.

La selección africana tendrá su campamento base en Houston durante el Mundial y disputará su primer juego del Grupo K contra Portugal el 17 de junio en esa ciudad, seguido de los partidos ante Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio contra Uzbekistán en Atlanta.