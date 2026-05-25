Palazzo derrotó al líder Saavedra

El “Aguilucho” ganó 1-0 en la continuidad de la 11ª fecha del torneo Apertura A. La CAI empató en Sarmiento sin goles, Petroquímica venció 3-1 a Laprida y USMA-Portugués fue 0-0.

Con cuatro partidos, este domingo continuó la 11ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

La nota de la jornada la dio Próspero Palazzo, que se hizo fuerte en su Nido de Kilómetro 9 y le ganó al líder General Saavedra por 1-0, con un tanto convertido por el delantero Gabriel Campos.

Con esa victoria, el “Aguilucho” saltó al quinto puesto de la tabla con 19 puntos, mientras que el elenco del “Parque” se quedó en la cima con 24 unidades.

Mientras tanto, en el “Pampa Zaldúa”, Comisión de Actividades Infantiles empató ante el Deportivo Sarmiento sin abrir el marcador y así no pudo aprovechar la derrota del puntero. Con ese resultado, el conjunto “azzurro” (21) quedó a tres puntos de la cima.

Mientras tanto, Petroquímica se reencontró con la victoria y lo hizo en condición de visitante. El “Verdolaga” fue hasta el estadio “Domingo Perea”, donde se impuso ante el local Laprida por 3-1, con doblete de Aaron Cruzado y un gol de Benjamín Arias. Javier Astete descontó para el dueño de casa.

Por su parte, en el estadio “Armando Avila” de Kilómetro 5, el local Unión San Martín Azcuénaga empató sin goles con Deportivo Portugués, en un partido en donde ambos necesitaban de los tres puntos por su ubicación en la tabla.

Con ese resultado, USMA se mantiene penúltimo con 4 puntos, mientras que el “Luso” sigue en la última colocación, ahora con 3 unidades.

Cabe destacar que esta fecha se inició el sábado con la victoria, como visitante, de Huracán ante Argentinos Diadema por 3-0, con goles de Pablo Zalazar, Facundo López y Oscar Castro.

La jornada se completará este miércoles cuando Rada Tilly reciba a Jorge Newbery.

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Panorama de la 11ª fecha

SABADO 23

- Argentinos Diadema 0 / Huracán 3.

DOMINGO 24

- Próspero Palazzo 1 / General Saavedra 0.

- Deportivo Sarmiento 0 / CAI 0.

- Laprida 1 / Petroquímica 3.

- USMA 0 / Deportivo Portugués 0.

MIERCOLES 27

- Rada Tilly vs Jorge Newbery.

Cancha: Rada Tilly.

Arbitro: a confirmar.