Murió un hombre tras volcar en la Ruta 40, cerca de Gobernador Costa

Un hombre de 36 años falleció este sábado por la tarde tras protagonizar un grave siniestro vial en cercanías de Gobernador Costa.

La víctima fatal fue identificada como David Adrián Segovia, quien conducía una camioneta Renault Oroch que, por causas que se investigan, despistó, volcó y terminó detenida sobre sus cuatro ruedas en la banquina, a unos 40 metros de la cinta asfáltica.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 en la zona de Estancia Nueva Lubecka. Según informó la Policía, el vehículo circulaba en sentido sur-norte y sus ocupantes serían oriundos de Picún Leufú.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al conductor sin vida sobre la banquina, entre el vehículo y la ruta. El cuerpo presentaba una grave lesión en la cabeza y se hallaba a unos 20 metros de la camioneta.

En tanto, la acompañante del rodado, identificada como Graciela Beatriz Segovia, de 52 años, fue asistida por Bomberos Voluntarios y trasladada de urgencia al hospital local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

Por disposición de la Fiscalía de turno, intervino personal de Criminalística de Esquel para realizar las pericias correspondientes. Finalizadas las diligencias, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y trasladado al corralón municipal.