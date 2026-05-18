Una mujer y un menor heridos en un triple choque en Castelli

Tres vehículos chocaron esta mañana en el semáforo de barrio Castelli. Personal médico debió asistir y trasladar a las personas que resultaron lesionadas tras el impacto.

Hoy, a las 07:50, se registró un accidente vehicular con personas lesionadas en el barrio Castelli. El siniestro involucró a tres rodados: una camioneta Fiat Strada, un automóvil Honda Civic y un Renault 12.

El hecho requirió la intervención inicial del personal de la Dirección de Tránsito, quienes al constatar la magnitud del evento solicitaron la presencia de los efectivos de la Comisaría Distrito Mosconi. Producto de la colisión, resultaron heridos un menor de 9 años que viajaba como acompañante en el Honda Civic, y una mujer de 56 años que iba a bordo del Renault 12.

Una vez que la comitiva policial arribó al lugar para asegurar la zona, se requirió de manera urgente la asistencia de una ambulancia. Una profesional médica se hizo presente en el sitio del accidente y procedió al traslado de la mujer lesionada hacia un centro de salud para brindarle la atención correspondiente.

Actualmente, las autoridades se encuentran a la espera de la intervención de la División Criminalística (D.P.C.) para realizar las pericias de rigor y determinar la mecánica del choque. El operativo en el lugar contó con la coordinación de la jefatura de Tránsito y el oficial ayudante a cargo de la jurisdicción.