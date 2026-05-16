Despiste frente al Cenotafio: una joven resultó ilesa

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 00:15 horas, personal policial de la Seccional Primera intervino en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Nacional Nº 3, frente al Cenotafio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Gol Trend había despistado en el sector. El rodado era conducido por una joven de 18 años, quien no sufrió lesiones.

Según informaron fuentes policiales, la conductora contaba con toda la documentación reglamentaria en condiciones. Además, el vehículo presentaba un golpe en la parte trasera.

De acuerdo con el testimonio de una mujer presente en el lugar, el impacto habría sido provocado por un Toyota Corolla que posteriormente se dio a la fuga.

En el operativo también intervino personal de Bomberos Voluntarios, que trabajó de manera preventiva en la escena del hecho.