"Genocida" y "sorete": Milei insultó a la periodista Débora Plager

Desencajado y violento, el Presidente dedicó una catarata de exabruptos a periodistas y opositores durante una entrevista el jueves en un canal libertario.

El presidente Javier Milei asistió el jueves por la noche al programa Las Tres Anclas, del canal oficialista Carajo, y fue entrevistado por Daniel Parisini, el tuitero libertario conocido como Gordo Dan. En ese contexto, atacó con datos erróneos y con insultos a la periodista de LN+ Débora Plager por sus dichos sobre el caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester el mes pasado.

El titular del Ejecutivo, tal como hizo en otras ocasiones contra otros periodistas -a quienes insulta seguido-, tildó a Plager de ser “cómplice de asesinato” por haber defendido la ley de despenalización del aborto cuando se aprobó.

“Cuando aparecieron los ocho niños muertos en el hospital [en referencia al caso ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester], ella se enojó con el jurista [el fiscal Santiago Bridoux] y contó que fue al Congreso a defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista”, dijo.

Luego, expresó: “¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea? Fue a hablar de algo de lo que no sabe. Le discute al jurista que la ley no decía eso y el fiscal dice ‘no, no, la ley dice esto’. No solo que es ignorante del tema del que fue a hablar y que es un irresponsable sino que además no conocía la ley que fue a defender”.

Y siguió: “Ella y todos los pañuelitos verde son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente relacionó las interrupciones de embarazos a la caída en la tasa de natalidad: “En términos de abortos, la Argentina hizo un desastre para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción. Acá hay un genocidio y Plager es cómplice de eso. También la sorete [por la periodista] se queja de que las jubilaciones son una mierda”.

Sin embargo no hay evidencia de que nazcan menos hijos por los abortos. De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad se encuentra en descenso desde 2014; la interrupción del embarazo se legalizó en 2020.

EL MARCO LEGAL

Los dichos de Milei contienen datos erróneos. El Presidente asegura que la Ley 27.610 legaliza los abortos en cualquier mes del embarazo. Eso no es así. La ley permite interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive (aproximadamente tres meses y medio) sin necesidad de justificar la causa.

En paralelo, la norma especifica que después de la semana 14 la interrupción solo es legal en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la madre.

Si bien en el caso de la menor de edad que interrumpió el embarazo es legal por tratarse de abuso sexual, se desconoce si el resto de las mujeres que fueron a hacerse el mismo procedimiento a la clínica bonaerense lo hicieron de manera ilegal.

CATARATA DE INSULTOS

Por otro lado, esta semana, durante una entrevista con el streaming Carajo, Milei pronunció numerosos momentos de insultos a periodistas. Además de Plager, criticó a Cecilia Boufflet en el marco del caso del diputado libertario que asistió al Congreso con un Tesla. El jefe de Estado desmintió que Martín Menem haya “retado” a Manuel Quintar por llegar con ese vehículo a las cercanías de la Cámara baja, en referencia a un posteo de la periodista.

Antes, en un diálogo con Neura, el Presidente, con el apelativo “lechón iraní” se refirió al mote que la diputada libertaria Lilia Lemoine le puso a su colega Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza (LLA).

Y llamó a que los argentinos “entiendan que el camino es el de la libertad, y que no se tienen que comer todas las curvas que te arma esta banda de hijos de puta porque no es solo el lechón iraní, sino sus socios en los medios, políticos y empresarios, y los opinólogos, que opinan por guita”.