Crisis en PAMI: Mazzarello denunció que su hermana no puede acceder a estudios médicos

La mujer fue operada de un tumor y necesita realizarse controles en Bariloche. El actor afín al gobierno de Javier Milei afirmó que prestadores suspendieron la atención por falta de pago y el caso generó una fuerte discusión en redes sociales.

Marcelo Mazzarello expresó su preocupación por la situación que atraviesa su hermana, quien necesita realizarse estudios médicos tras haber sido operada de un tumor. El actor hizo público el reclamo a través de su cuenta de X, donde apuntó contra la suspensión de prestaciones de PAMI en Bariloche.

“Mi hermana operada de un tumor necesita estudios”, escribió el artista al explicar el motivo de su pedido. Además, aseguró que “los prestadores de servicios de PAMI Bariloche suspenden el servicio por falta de pago” y cuestionó a funcionarios nacionales por la falta de respuestas.

La publicación tuvo una rápida repercusión en redes sociales y derivó en un intenso intercambio político. Varios usuarios relacionaron el reclamo con antiguas expresiones públicas de apoyo de Mazzarello al presidente Javier Milei y a medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

Entre las respuestas hubo cuestionamientos sobre las consecuencias de las políticas de ajuste en áreas sensibles como la salud pública, mientras otros usuarios hicieron referencia a posicionamientos políticos previos del actor.