La cantante y actriz Lali Espósito se expresó a favor de la Marcha Federal Universitaria realizada este martes en distintos puntos del país y compartió mensajes de apoyo en sus redes sociales.

Lali respaldó la marcha universitaria: "Hay que defenderla sobre todo hoy"

La movilización fue convocada por universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y organizaciones vinculadas al ámbito educativo y científico para reclamar por el financiamiento universitario y la situación salarial del sector.

A través de sus historias de Instagram, Lali destacó la importancia de defender la universidad pública y sostuvo: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública. Sobre todo hoy, la marcha”.

Otros artistas también se sumaron al reclamo

Distintas figuras del espectáculo argentino manifestaron públicamente su apoyo a la movilización universitaria. Entre ellas estuvieron Griselda Siciliani, Joaquín Furriel, Violeta Urtizberea, Pilar Gamboa y Michel Noher.

Siciliani expresó que “la universidad pública es un derecho, es igualdad y es futuro”, mientras que Furriel recordó su paso por la actual Universidad Nacional de las Artes y defendió “una universidad pública, gratuita y de calidad”.

Por su parte, Violeta Urtizberea afirmó que “toda mi educación se la debo a la educación pública” y remarcó que “el conocimiento es transformador”.