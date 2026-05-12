El Gobierno del Chubut presentó esta semana una nueva propuesta salarial para los auxiliares de la educación, la cual fue acordada por los gremios UPCN y ATE, durante la audiencia paritaria desarrollada este martes por la tarde, en instalaciones de la Administración de Vialidad Provincial.

UPCN y ATE acompañaron la propuesta salarial del Gobierno para los auxiliares de la educación

El encuentro fue encabezado por el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, y contó además con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y el subsecretario de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía, Carlos Tapia. Por parte de los gremios, asistieron Christian Salazar por UPCN, y Verónica Rosales y Jorge Ávila como representantes de ATE.

RECOMPOSICION SALARIAL

Según consta en el acta oficial, la propuesta del Ejecutivo contempla aumentos progresivos sobre el salario índice: un 5% para mayo, 4% para junio y 3% para julio. Además, se ofreció elevar el código de antigüedad 1125 del 4,5% al 5% a partir de mayo.

Además, para los trabajadores monotributistas del sector la oferta incluyen un incremento salarial que eleva la remuneración a $720.000 en mayo, $750.000 en junio y $780.000 en julio.

Otro de los puntos incorporados a la negociación fue la cancelación del remanente del código 1287, correspondiente a seis cuotas pendientes, que serían abonadas en tres tramos junto a los haberes de mayo, junio y julio.

RECATEGORIZACIONES

Durante la reunión también se avanzó sobre expedientes atrasados vinculados a recategorizaciones y cambios de agrupamiento. El Ejecutivo propuso separar los expedientes más reducidos para agilizar su resolución, con un esquema de 30 expedientes mensuales durante seis meses. Además, se informó que dos expedientes específicos vinculados a recategorizaciones serían finalizados entre mayo y julio, con retroactividad al mes de mayo de 2026.

Si bien tanto ATE como UPCN manifestaron durante la audiencia que la propuesta resultaba “insuficiente”, ambos gremios resolvieron acompañar la oferta del Ejecutivo y solicitaron que se siga trabajando a futuro en nuevas mesas paritarias para abordar distintas problemáticas vinculadas al sector.