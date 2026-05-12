Referentes de la literatura, la música, el cine y el teatro comenzaron a difundir en redes sociales una campaña de apoyo a la nueva marcha federal universitaria convocada para este martes bajo la consigna #YoMarcho, en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo.

Artistas, escritores y músicos se suman a la marcha universitaria

La movilización tendrá su acto central en la Plaza de Mayo desde las 17 horas, aunque también habrá convocatorias en distintas ciudades del país.

Entre las personalidades que se pronunciaron públicamente aparecen Martha Argerich, Griselda Siciliani, Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Ca7riel y Dalma Maradona, entre otros artistas y referentes culturales.

También se sumaron escritores y escritoras como Claudia Piñeiro, Mariana Enriquez, Samanta Schweblin, Pedro Saborido, Dolores Reyes y Gabriela Cabezón Cámara.

La universidad pública como eje del reclamo

En los distintos videos difundidos en redes, las figuras convocan a participar de la movilización con mensajes vinculados al acceso igualitario a la educación y la defensa del sistema universitario estatal.

“Es importante apoyar a las universidades públicas y gratuitas”, expresó Martha Argerich en uno de los registros compartidos.

Por su parte, el exministro de Cultura Pablo Avelluto sostuvo: “¿Cómo no vamos a marchar por la universidad pública si es de todos?”.

La Feria del Libro también fue escenario del reclamo

El respaldo a la movilización también se hizo visible durante distintas actividades de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que atraviesa sus últimos días.

Durante charlas y presentaciones, varios autores exhibieron carteles y realizaron intervenciones en defensa de la educación pública y otras políticas culturales y ambientales.

La convocatoria universitaria se produce en medio de debates sobre financiamiento educativo, presupuesto para universidades nacionales y reclamos salariales del sector docente y no docente.