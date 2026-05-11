Sexo en el avión: qué le habría dicho el hombre a su esposa cuando era detenido

El escándalo ocurrido con dos pasajeros a bordo de un avión de Copa Airlines que arribó a Rosario sigue sumando repercusiones y nuevas versiones sobre lo sucedido. Mientras avanza la causa judicial por “exhibiciones obscenas”, en las últimas horas trascendió una frase que el hombre le habría dicho a su esposa para justificar su demora mientras era detenido.

Según trascendió, luego de aterrizar, el pasajero detenido se habría comunicado con su esposa, quien lo habría estado esperado en el aeropuerto. En esas circunstancias, él le habría advertido que existía “un problema con todos los pasajeros” del vuelo, motivo por el cual estaba demorado. La frase, por el momento, no fue confirmada oficialmente y circula como parte de versiones vinculadas al episodio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario. Los involucrados fueron identificados como M.C., un arquitecto de 54 años, y S.O., una comerciante de 59. Ambos fueron detenidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que la tripulación denunciara una situación íntima ocurrida dentro de la cabina ejecutiva.

Según consta en la denuncia policial, una pasajera que viajaba junto a su nieta menor de edad habría alertado a las azafatas sobre la conducta de ambos pasajeros. Una vez que concluyó el aterrizaje, efectivos policiales subieron al avión para demorar a la pareja involucrada. Incluso, el descenso total de los pasajeros se vio demorado hasta que se concretara la aprehensión de los denunciados.

De acuerdo con la acusación, el hombre y la mujer habrían sido encontrados con “prendas bajas” dentro del sector ejecutivo del avión.

En el marco de los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Se indicó que los implicados fueran entregados a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes.

El caso tuvo amplia repercusión. Horas más tarde se conoció que el hombre es arquitecto y se desempeña como jefe de obra ferroviaria. Según trascendió, está casado y es padre de tres hijos. En tanto, la mujer es divorciada, se dedica al cuidado de adultos mayores y es propietaria de un centro de día y rehabilitación.

La causa quedó en manos de la Comisaría 12ª de Rosario y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”. No obstante, las autoridades analizan si el expediente podría pasar al ámbito federal o a otra jurisdicción debido a que el episodio ocurrió durante un vuelo internacional.