Denunciaron a Lilia Lemoine por difundir imagen de sexo explícito

Un influencer libertario dice ser el hombre en las imágenes y pide se investigue la conducta de la diputada.

La semana pasada, la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, superó todos los límites conocidos hasta el momento para un legislador y se convirtió en el centro de una intensa polémica tras publicar en su cuenta oficial de X una foto de alto contenido erótico con una expareja.

En la imagen se la puede ver semidesnuda y en una situación de aparente intimidad con un hombre, lo que generó un revuelo inmediato debido a su investidura como legisladora.

Lejos de evitar el tema, la diputada acompañó el posteo con un descargo donde denunció un intento de humillación y aclaró el origen de la fotografía. Según su versión, la difusión de la imagen forma parte de una operación para desprestigiarla vinculándola con plataformas de contenido para adultos.

"Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de Only Fans... NUNCA TUVE ONLY FANS", enfatizó Lemoine.

La legisladora sostuvo que la imagen es antigua y que posiblemente sea de acceso público en sus redes personales de hace años. "La foto debe estar en mi Facebook...", argumentó.

Lemoine sugirió que la persona que aparece con ella en la captura fue quien entregó el material para que se viralizara y sentenció: "Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar".

Ahora, el masculino en cuestión, la denunció ante la justicia. El Influencer libertario, Emanuel Danann, hizo formal la denuncia ante el Juzgado Correccional 6 pidiendo que se investigue la conducta de Lemoine y se determine si cometió algún delito al difundir un antiguo video de ellos en una cama, cuando eran pareja.

El posteo no tardó en viralizarse y disparar un fuerte debate sobre los límites entre la vida privada y la función pública. Mientras que un sector de sus seguidores defendió su derecho a la libertad individual y su frontalidad para enfrentar lo que considera una "operación de prensa", las críticas no se hicieron esperar desde diversos sectores.

Muchos usuarios y referentes de la oposición señalaron que el tono de la publicación no se condice con la responsabilidad de una diputada nacional. El episodio reabrió la discusión sobre el comportamiento de los funcionarios oficialistas en redes sociales, una marca registrada de la gestión actual que suele romper con los protocolos tradicionales de la comunicación política.

Este nuevo escándalo suma un foco de conflicto mediático para el bloque oficialista, justo en una semana marcada por tensiones internas y defensas cruzadas por otros casos que afectan a integrantes del Gobierno. Por el momento, la diputada ha decidido mantener su postura de no retroceder ante lo que define como una campaña de desprestigio personal.