Olas de hasta 7 metros en la costa bonaerense

El ciclón extratropical afectó con fuerza a localidades entre Mar del Plata y Necochea. Hubo calles anegadas, rescates, suspensión de actividades marítimas y alertas vigentes por vientos y lluvias.

Un ciclón extratropical impactó durante la noche del viernes sobre distintas localidades de la Costa Atlántica y dejó un panorama marcado por intensas ráfagas, lluvias persistentes y fuerte oleaje que generó inundaciones, destrozos y restricciones preventivas.

Las zonas más afectadas fueron las ubicadas entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura. Ante el avance del temporal, las autoridades suspendieron actividades marítimas y aplicaron medidas de seguridad en los puertos.

En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario conformó un comité de emergencias junto a Prefectura Naval y dispuso el cierre total de las escolleras norte y sur. También se solicitó a los clubes náuticos suspender las actividades deportivas y a los armadores reforzar las amarras de las embarcaciones.

Las lluvias se mantenían desde el jueves, aunque cerca de las 21 del viernes el viento cobró mayor intensidad y el oleaje comenzó a ganar protagonismo, con olas que superaron los tres metros de altura.

Como consecuencia del avance del agua, varias calles y viviendas resultaron afectadas y se realizaron rescates de personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos, algunos de ellos cerca de ser cubiertos por completo.

En Necochea, las ráfagas alcanzaron velocidades de entre 80 y 85 kilómetros por hora. Las autoridades decidieron cerrar la Ruta 288 por inundaciones y anegamientos, además de clausurar el sector de la escollera.

Monte Hermoso también sufrió las consecuencias del temporal. El agua avanzó hasta dos cuadras tierra adentro y gran parte de la ciudad permaneció sin suministro eléctrico. Las clases fueron suspendidas durante el viernes y el alerta naranja continuará, al menos, hasta el mediodía del sábado.

En Pinamar se reportaron calles anegadas, paralización de actividades y caída de numerosos árboles, especialmente en la zona norte. En Miramar, las ráfagas de viento superaron los 70 kilómetros por hora durante la noche.

Por su parte, el Municipio de Bahía Blanca informó que el pico máximo de la pleamar fue superado sin incidentes en la ciudad ni en los sectores costeros monitoreados. Según los reportes técnicos difundidos durante la madrugada de este sábado, los niveles comenzaron a estabilizarse y se espera un descenso gradual en las próximas horas acompañado por una mejora de las condiciones climáticas.

Para este sábado, el nivel de alerta en el sur bonaerense bajó de naranja a amarillo. Las autoridades indicaron que la situación permaneció bajo control y que no hubo daños ni evacuados.

De todos modos, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente la alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias para localidades costeras como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

El organismo advirtió que podrían registrarse fenómenos meteorológicos peligrosos, con vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana del sábado.