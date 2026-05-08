Los pluviales funcionaron gracias al mantenimiento

Pese a la importante cantidad de agua caída en Comodoro, no se registraron mayores inconvenientes. A partir de los trabajos permanentes de mantenimiento, las cámaras, sumideros y conductos pluviales respondieron de manera adecuada, permitiendo el normal escurrimiento del agua.

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, reforzó los trabajos preventivos y correctivos sobre el sistema de pluviales en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las precipitaciones registradas en las últimas horas. Estas acciones, sumadas a las tareas habituales de mantenimiento, garantizaron el correcto funcionamiento del sistema de pluviales.

Al respecto, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, explicó que, desde la madrugada, “desplegamos un operativo especial junto al secretario Miguel Gómez y el equipo municipal de la Dirección de Mantenimiento para abocarnos a efectuar una serie de limpiezas de sumideros”.

En ese sentido, indicó que las primeras intervenciones se realizaron sobre calle Huergo y continuaron en barrio Juan XXIII, “donde siempre tenemos inconvenientes, pero pudimos repasar el sector y todo quedó funcionando en perfectas condiciones”.

Del mismo modo, remarcó que el comportamiento del sistema de pluviales “fue favorecido por la duración extendida de la lluvia, lo que permitió el escurrimiento progresivo del agua. No se registraron mayores inconvenientes en estas últimas horas, ya que funcionaron correctamente las cámaras, los sumideros y los conductos pluviales”.

En esa línea, el funcionario subrayó que estas tareas forman parte de una política sostenida de mantenimiento y no solamente de una respuesta aislada ante las contingencias climáticas, al tiempo que reiteró el pedido de colaboración a los vecinos para evitar obstrucciones en los desagües pluviales, especialmente durante jornadas con pronóstico de lluvia.

“En cada intervención, retiramos una gran cantidad de residuos voluminosos, que generan taponamientos importantes, por lo que solicitamos a los vecinos que tomen conciencia del perjuicio que estas acciones generan, no solo a la ciudad, sino a sus propios vecinos”, concluyó Correa.