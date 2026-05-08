Si bien se prevé un aumento del oleaje durante la pleamar nocturna y se descartaron riesgos, se reforzarán los controles preventivos en la zona costera.

El incremento del oleaje será antes de las 22, pero descartan riesgos

En el marco de las condiciones climáticas que afectan a Comodoro Rivadavia, el Municipio desmintió versiones de un fenómeno climático extraordinario, pero solicita precaución a los vecinos, ya que se registrará un aumento en el oleaje, cerca de las 21.50. Por esa razón, habrá presencia de Tránsito y Defensa Civil en la zona costera.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, mantuvo este viernes a la mañana un encuentro con el jefe de Prefectura Naval Argentina Seccional Comodoro Rivadavia, prefecto principal Eduardo Escalada, con el objetivo de obtener información técnica precisa sobre el pronóstico meteorológico y el comportamiento de las mareas en la zona costera.

Tras la reunión, el funcionario llevó claridad ante las versiones que circularon durante la mañana sobre una posible sudestada de gran magnitud.

"Conforme a los lineamientos del intendente, me apersoné para tomar contacto con las autoridades de Prefectura, quienes nos informaron que no hay nada de qué alarmarse; lo complejo del clima se encuentra mar adentro", aseguró Gómez.

El funcionario confirmó que, si bien se descartó un evento extraordinario, se espera un incremento en el oleaje coincidiendo con la pleamar de la noche, aproximadamente a las 21:50 horas.

Debido a que el fenómeno se extenderá por un lapso de una hora, se dispondrá personal de la Dirección de Tránsito y Defensa Civil en la zona de la Costanera del sector de la calle Ducós.

En este sentido, Gómez hizo un especial pedido de prudencia a los vecinos: "solicitamos que nadie se acerque de manera imprudente a la costa. A veces, por querer sacar una fotografía o grabar un video, la gente se pone en riesgo. Les pedimos que tomen recaudos y respeten las indicaciones del personal municipal", manifestó.

FUNCIONARON SUMIDEROS Y PLUVIALES Y NO HUBO EVACUADOS

Por otro lado, el secretario brindó un balance sobre el impacto de las lluvias registradas en las últimas horas. Al respecto, destacó que, pese a un pico de precipitaciones ocurrido entre las 04:30 y las 05:00 de la madrugada, no se registraron evacuados ni incidentes de gravedad.

"Defensa Civil trabajó intensamente durante la noche”, detalló el titular de la cartera de Control Urbano y Operativo, al expresar que “afortunadamente, los sumideros y pluviales funcionaron adecuadamente y el agua fluyó de forma normal. Por estas horas la lluvia ha disminuido sustancialmente y esperamos que la situación continúe así", concluyó el funcionario.