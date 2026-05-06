Este miércoles 6 de mayo se presentará con condiciones cambiantes en Comodoro Rivadavia, en una jornada que comenzará con nubosidad parcial pero que irá desmejorando con el correr de las horas hasta derivar en lluvias intensas durante la noche.

Comodoro tendrá una jornada inestable y la lluvia se hará sentir hacia la noche

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8°C y vientos leves del sector sudoeste entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde comenzarán las precipitaciones, con probabilidades de lluvia de entre el 40 y el 70%, mientras la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 12°C. El viento se mantendrá moderado desde el oeste.

El panorama más complicado llegará durante la noche, cuando se esperan lluvias fuertes y persistentes, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar el 100%.

Además, aumentará considerablemente la intensidad del viento, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h provenientes del sector sur.