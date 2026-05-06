Comodoro tendrá una jornada inestable y la lluvia se hará sentir hacia la noche

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8°C y vientos leves del sector sudoeste entre 7 y 12 km/h.
Por la tarde comenzarán las precipitaciones, con probabilidades de lluvia de entre el 40 y el 70%, mientras la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 12°C. El viento se mantendrá moderado desde el oeste.
El panorama más complicado llegará durante la noche, cuando se esperan lluvias fuertes y persistentes, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar el 100%.
Además, aumentará considerablemente la intensidad del viento, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h provenientes del sector sur.