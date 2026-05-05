Censuran a Morena Echarri tras polémicas fotos

La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa compartió imágenes que fueron denunciadas por algunos usuarios, lo que ocasionó cierren una de sus cuentas.

Tal como sucede con sus padres, los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa, Morena Echarri es afín al espacio kirchnerista, lo que le ha valido diversas críticas en redes sociales. De hecho, en las últimas horas la joven denunció que fue censurada en la red social Instagram tras compartir lo que, para algunos, podrían ser fotos polémicas.

El interés se ha volcado nuevamente en la hija mayor del matrimonio de actores por su ferviente postura política. Si bien su presencia en movilizaciones y centros de estudiantes ya anticipaba su perfil, una interacción reciente en sus plataformas digitales ha generado una amplia repercusión. Este episodio no solo ha vuelto a poner sus convicciones en el foco del debate público, sino que puso en evidencia la diversidad de reacciones que despierta su voz propia en el entorno digital.

En esta oportunidad, Morena dio a conocer una producción fotográfica con una marcada impronta simbólica: una serie de capturas en las que posa junto a una composición artística que rinde tributo a Eva Perón, como una suerte de "altar de oración". Las imágenes integran diversos elementos de referencia a la figura central del peronismo, cuya impronta histórica permanece vigente tras su fallecimiento el 26 de julio de 1952.

Como era de esperar, la publicación despertó diversos comentarios en las redes. Esta repercusión parece haber derivado en una serie de reportes o denuncias por parte de otros usuarios, lo que resultó en la suspensión temporal de la cuenta comercial de la joven.

Fiel a su estilo, fue la propia Morena quien compartió la situación con sus seguidores para visibilizar lo sucedido: "Hola, me volvieron a cerrar la cuenta de la marca", comunicó inicialmente. Poco después, sugirió que la interrupción del servicio no fue casual, añadiendo: "Se ve que mi contenido está siendo objeto de denuncias recurrentes".

Luego, la joven optó por reafirmar su mensaje y compartió el material audiovisual que habría originado la medida: una serie de postales históricas de Eva Perón acompañadas por velas. Posteriormente, se pronunció sobre el episodio con seguridad, manteniendo su posición frente a la dinámica de la plataforma: "No lo sabremos nunca porque el bot de Instagram no entiende de política, así que mientras tanto podrán encontrar la última colección en mi perfil".