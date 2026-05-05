Una situación tan inesperada como graciosa se vivió en el empate 1-1 entre Rosario Central y Tigre, por la fecha 9 del Torneo Apertura. El partido en el Gigante de Arroyito tuvo que frenarse porque un perro se metió en la cancha justo cuando atacaba el equipo visitante.

La historia de Coco, el perro que sorprendió a todos en pleno partido

Julie, la dueña del animal, dialogó con TN y contó cómo se vivió lo sucedido.

Detrás del episodio hubo una historia con final feliz. Julie, la dueña de “Coco”, dialogó con TN y contó cómo se vivió todo del otro lado. Según relató, el cachorro se escapó de su casa en un descuido y, tras buscarlo por el barrio, volvió sin novedades para avisar que se había perdido.

Encontraron a Coco en un video viral y su dueña contó la increíble historia

La sorpresa llegó poco después, cuando lo reconoció en un video viral corriendo dentro de la cancha.

“Lo buscamos por todos lados y terminamos encontrándolo en un video en el que estaba en la cancha con los jugadores. La verdad, no lo podíamos creer”, contó.

Además, Julie agradeció especialmente a Cami, la persona que logró retener a Coco, cuidarlo y devolverlo sano y salvo. “Estoy muy agradecida con ella y con toda la gente que ayudó”, expresó.

Y, entre risas, también pidió disculpas por la interrupción del partido: “Una disculpa a los jugadores, pero lo importante es que Coco ya está otra vez en casa”.

“Coco”, el perro que invadió la cancha y se ganó la ovación del público

“Coco”, es un cachorro mestizo de ocho meses que ingresó por el arco del Matador y empezó a correr por todo el campo sin que nadie pudiera detenerlo.

Durante varios minutos, el personal de seguridad intentó atraparlo sin éxito, resbalándose en el césped y lanzándose entre varios, mientras el perro esquivaba cada intento.

Desde las tribunas, el público le puso humor al momento: cada movimiento del perro fue acompañado con un “¡Olé, olé, olé!”, como si fuera una jugada destacada del partido.