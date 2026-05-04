El Municipio clausuró un reconocido supermercado

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Bromatología, en el marco de una inspección de rutina junto al área de Habilitaciones Comerciales.

Este lunes, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, clausuró un reconocido supermercado de la zona céntrica, tras detectar deficiencias en materia de higiene en el sector de depósito y constatar que el establecimiento contaba con la habilitación comercial vencida.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que “el personal de la Dirección de Bromatología se apersonó a hacer la inspección de rutina y en principio detectó algunas anomalías en cuanto a higiene en el depósito”.

En ese sentido, indicó que se dispuso la clausura del depósito afectado, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes. “Ese depósito fue clausurado en primera instancia y, al momento de la intervención del personal de Habilitaciones, constataron que el local tenía la habilitación comercial vencida desde hace aproximadamente una semana y media, en una clara infracción, y por ese motivo fue clausurada la parte comercial de atención al público”.

Respecto a la situación planteada por los responsables del comercio, sostuvo que manifestaron inconvenientes administrativos internos con la empresa, al exponer que “su gerente alegó algunas cuestiones administrativas con los directivos en Buenos Aires, pero esas son situaciones internas de ellos. Lo concreto es que, como cualquier otro comercio, si no tiene la habilitación vigente, no puede abrir”.

Por último, el funcionario se refirió a las condiciones sanitarias detectadas en el local, para lo cual “deberán efectuar una intervención específica para resolver la problemática, tomando las medidas del caso con personal especializado para el combate de esta plaga”, al tiempo que confirmó la presencia de roedores en el sector inspeccionado.