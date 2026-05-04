Othar tomó nota de la crítica situación de los taxistas

El intendente se reunió con referentes del sector que plantearon las demandas del sector en el marco de la compleja situación económica.

La reunión que se concretó este lunes en el edificio municipal y contó con la participación del intendente Othar Macharashvili. Allí se analizó el petitorio presentado por los referentes de los taxistas la semana pasada, donde se brindaron detalles acerca de la crisis económica del rubro y las medidas propuestas, entre las que se solicitan alivio tributario y optimización de los controles. Tras el diálogo, se establecieron compromisos concretos que incluyen la implementación de herramientas tecnológicas y la agilización de trámites administrativos.

En el encuentro, estuvieron presentes también el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Fernando Barría; el subsecretario de Transporte, Adrián Rodríguez; el director general de Transporte, Fabián Minervino, y el concejal Ariel Montenegro.

En ese marco, Bohe manifestó que “el petitorio que presentaron cuenta con cinco puntos que, lamentablemente, están muy alejados de la realidad de la ciudad porque no hay una situación de emergencia pura y exclusivamente en el servicio de taxis. Estamos en una situación de declive económico generalizado y, en particular, acá tenemos el problema de la desaparición de YPF, la restricción en las inversiones petroleras y los problemas que atraviesa toda la provincia del Chubut y particularmente la cuenca de Golfo San Jorge”.

Asimismo, expuso que uno de los puntos solicitados “es la excepción lisa y llana de todos los impuestos y tasas, lo que, como ya se explicó en reiteradas oportunidades, es de imposible aplicación”, al tiempo que indicó que otras de las solicitudes “tiene que ver con un salvataje que garantice la continuidad del servicio, que también lo vemos inviable, ya que contempla un pedido de compensación económica que es muy dificultoso cumplir”.

Del mismo modo, el funcionario resaltó que “no descartamos seguir analizando la situación puntual; por eso venimos pidiendo la construcción de una agenda de trabajo conjunta con representantes de los propietarios de taxis y de los choferes, quienes son un componente muy importante porque ellos van a la recaudación y se encuentran en una situación más vulnerable”.

En ese sentido, señaló que “analizamos distintas cuestiones relacionadas con la estructura de costos y con una herramienta tecnológica que modernice la prestación del servicio, de la que se viene hablando incluso desde la gestión anterior y que nosotros estamos dispuestos a materializarla. Si bien esto no solucionará los problemas que tiene el sector, ayudará a generar más y mejor trabajo y seguramente daremos asistencia respecto al reglamento de uso, adhesión, costo de adquisición de la aplicación y su implementación”.

El funcionario detalló que también se habló de otros temas, entre los que se pueden mencionar la ordenanza de cartelería, en la que ya se está trabajando. Ya comenzaron a colocarse carteles y otros están en proceso de licitación, mientras “estamos evaluando los costos fijos que afrontan y cómo flexibilizar la normativa de fondo con lo que tiene que ver con las tasas, desinfecciones y otras cuestiones”.

Otra de las temáticas que surgió durante el encuentro fue el fortalecimiento del proceso de digitalización en la presentación de documentación. En ese sentido, resaltó que “se redujo la cantidad de documentación que tienen que presentar, pero uno de cada dos taxis presenta alguna demora al respecto, por lo que se facilitó otra vía digital para presentarla y agilizar el trámite”.

Finalmente, Bohe remarcó que “lo de este lunes fue una enorme pérdida de capital porque tuvieron unas cuantas horas inmovilizados en una gestión que les excede y que no deberían ser necesarias. El intendente los escuchó uno por uno y abordó la problemática acompañado de los especialistas en el área. A partir de este paso, se conformó esta agenda de trabajo, en la que debemos avanzar en adaptar las normativas vigentes, pero debe haber cohesión para trabajar entre las partes y lograr algo más integrado y moderno”.

TAXISTAS VALORARON LOS ACUERDOS

Por su parte, Leonardo Farías, representante de los trabajadores, destacó la “importancia de haber obtenido respuestas tras un período de incertidumbre. Vinimos a plasmar una situación crítica y nos vamos con varias cosas resueltas, especialmente en lo que respecta a herramientas tecnológicas”.

Asimismo, subrayó los acuerdos alcanzados respecto a la desinfección de las unidades y la carga impositiva y señaló que “se buscó un término medio para la documentación requerida en la desinfección, de modo que el vehículo pueda seguir en servicio y los compañeros puedan trabajar mientras se regularizan los papeles. También se habló de incrementar los controles contra el transporte no regulado, incorporando más personal municipal para constatar infracciones".

En tanto, Oscar Nahuelhual, otro de los referentes que participó de la reunión, se refirió a las gestiones vinculadas a la infraestructura del servicio y la competencia desleal, mientras que sobre la situación del Aeropuerto, explicó que están a la espera de documentación por parte de Aeropuertos Argentina 2000 para poder concretar una parada permanente allí.

Por último, se refirió a otros servicios alternativos que se brindan en la ciudad, al adelantar que se trabajará en conjunto con el Poder Legislativo local, ya que “hay herramientas que debemos tratar con el Concejo Deliberante para evaluar la posibilidad de que, vía Ordenanza, se le otorgue al inspector de transporte un mayor poder de policía para controlar el transporte ilegal, que es lo que hoy más nos afecta".