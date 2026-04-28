Acuerdos para una prórroga de 90 días a Transporte Diadema

El municipio promovió una reunión con concejales para exponer sus argumentos y garantizar el servicio en barrio Diadema y en la zona de los kilómetros.

El secretario de Gobierno municipal, Sergio Bohe, mantuvo este martes un encuentro con concejales del bloque oficialista para exponer los argumentos de la solicitud de la prórroga por 90 días del contrato con Transporte Diadema.

En ese contexto, Bohe manifestó que “en nombre del intendente, solicitamos el apoyo para la prórroga por 90 días para el servicio de transporte público en Diadema Argentina y en la zona de los kilómetros. Los concejales del oficialismo nos acompañarán con el pedido y entendieron cuáles son las limitaciones que tenemos en el tiempo para mejorar y flexibilizar lo más posible la prestación para la mejora del servicio a Diadema”.

“La prórroga es por un plazo de 90 días, contando a partir del 1 de mayo. La idea es contar con el pliego de la nueva licitación próximamente para abordar la problemática de este sector para buscar una respuesta de conjunto”, expuso, al tiempo que indicó que “debemos avanzar en una solución integral para que esto forme parte del nuevo esquema de movilidad social que se ha diseñado para la ciudad en esta gestión”, acotó Bohe.

Por último, el funcionario afirmó que “profundizamos en el análisis acerca de cómo evolucionará el futuro contrato de transporte público, que abarca al resto de la ciudad y se firmará en las próximas semanas, comenzando a dar respuesta a la demanda colectiva en el corto plazo”.