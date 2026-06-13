La hija de Juana Morales renovó el pedido de justicia y respuestas

Aldana Botha compartió un conmovedor mensaje en redes sociales en el que expresó el dolor que atraviesa su familia y reclamó avances concretos en la investigación.

Al cumplirse ocho meses de la desaparición de Juana Morales, su hija, Aldana Botha, volvió a reclamar respuestas y avances en la investigación a través de una emotiva publicación en redes sociales.

“8 meses sin mi mamá y los días siguen pasando. 8 meses esperando una pista, una llamada, algo que nos ayude a entender qué fue lo que pasó y nada”, escribió, reflejando la angustia que atraviesa la familia desde que se perdió el rastro de la mujer. La misma, de 70 años, desapareció el 11 de octubre de 2025, junto a Pedro Kreder (80). Ambos iban a Camarones, pero nunca llegaron. Su vehículo apareció en Rocas Coloradas.

En su mensaje, Aldana relató una situación que evidencia el impacto que la ausencia de Juana tiene en sus seres queridos. Contó que su hijo le preguntó por qué su abuela ya no lo visitaba, una consulta para la que aseguró no haber encontrado respuestas.

“Hoy mi hijito me preguntó al ver una foto por qué su abuelita ya no venía a visitarlo. Yo solamente pude llorar porque no encontré palabras para responderle. ¿Cómo se le explica a un nene una ausencia que tampoco los adultos podemos entender?”, expresó.

Asimismo, sostuvo que continuará visibilizando el caso para evitar que quede en el olvido y reclamó una investigación más profunda. “Yo te sigo esperando, má, y te voy a seguir recordando y nombrando porque tu caso no puede ser un caso más. En Comodoro Rivadavia alguien tiene que hacer algo. Y si no, que venga quien tenga que venir. Pero que se investigue a fondo”, manifestó.

Botha también remarcó su convicción de que la desaparición de su madre debe esclarecerse. “A mi mamá no se la tragó el mar, tiene que aparecer”, afirmó.

Finalmente, pidió a la comunidad que continúe acompañando el reclamo y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información se acerque a las autoridades correspondientes. “Mi mamá merece ser encontrada y mi familia merece una respuesta”, concluyó.