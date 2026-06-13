Automovilista atrapado en el asfalto fresco de una obra de bacheo

Fue en Alvear y Vélez Sársfield donde el distraído conductor ingresó a un sector donde se realizaban tareas de reparación vial.

Un llamativo incidente se registró este viernes por la tarde en Comodoro Rivadavia, cuando un automóvil quedó atrapado sobre una superficie de asfalto recién colocada en una obra de bacheo que se desarrollaba en la intersección de las calles Alvear y Vélez Sársfield.

Según se pudo observar en el lugar, un Ford Fiesta de color blanco ingresó por razones que no fueron informadas al sector de la calzada donde operarios municipales trabajaban con material fresco, quedando inmovilizado sobre la carpeta asfáltica.

La situación generó sorpresa entre los trabajadores y los transeúntes que circulaban por la zona. Imágenes del hecho comenzaron a difundirse rápidamente a través de redes sociales, mostrando al vehículo detenido sobre el pavimento recién colocado mientras los operarios observaban la escena.

Minutos más tarde, una camioneta acudió para asistir al conductor y remolcar el automóvil, que finalmente pudo ser retirado del lugar. El episodio no dejó personas heridas, aunque provocó demoras en los trabajos que se llevaban adelante en el sector.