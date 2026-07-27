Cuatro comodorenses heridos tras chocar contra una vaca en la Ruta 40

El siniestro ocurrió en el departamento Santa María, en Catamarca. Dos parejas viajaban en un Nissan que sufrió importantes daños.

Dos matrimonios oriundos de Comodoro Rivadavia resultaron heridos luego de que el automóvil en el que viajaban impactara contra una vaca sobre la Ruta Nacional N° 40, en el departamento Santa María, provincia de Catamarca.

El accidente –según publica Jornada- ocurrió durante la noche del viernes, a la altura del kilómetro 4184, en la zona de Campo Los Pozuelos, cerca del aeropuerto de Santa María. De acuerdo con la información publicada por el medio local El Ancasti, las dos parejas, de apellido Dahinten una de ellas, se desplazaban desde la localidad de Belén con destino a Santa María cuando se produjo la colisión.

A raíz de la violencia del impacto, los ocupantes sufrieron diversas lesiones y fueron asistidos en primera instancia por Bomberos Voluntarios de Santa María, que dieron aviso a la Policía.

Posteriormente, intervinieron efectivos de la Comisaría de Los Nacimientos, en el departamento Belén, además de personal del Hospital de San José y de la Policía de esa localidad, quienes colaboraron en el operativo de asistencia y traslado.

Los cuatro heridos fueron derivados al Hospital de Santa María, donde permanecieron internados con politraumatismos y bajo observación médica.

Finalizadas las actuaciones de rigor, el Nissan involucrado en el siniestro fue remolcado hasta Punta de Balasto para su posterior traslado mediante una grúa. Según informaron fuentes policiales, el vehículo sufrió importantes daños materiales como consecuencia del fuerte impacto.