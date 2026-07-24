El hombre de 49 años se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Quinta tras conocer el hecho por las redes sociales.

Se presentó el conductor que atropelló al niño y aseguró que no advirtió el impacto

El conductor del vehículo que atropelló a un niño de 6 años y se retiró del lugar sin detenerse se presentó de manera espontánea durante la madrugada en la Comisaría Seccional Quinta, donde quedó a disposición de la Justicia.

El accidente ocurrió el jueves por la noche en la intersección de la avenida Chile y la calle Padre Corti, frente al local comercial MYL. Tras el hecho, el automovilista abandonó el lugar, lo que motivó una investigación para identificar al responsable.

Según informó la Policía, el hombre, de 49 años, manifestó que tomó conocimiento del episodio a través de publicaciones en redes sociales y decidió presentarse voluntariamente en la dependencia policial. Allí reconoció que conducía el Chevrolet Meriva involucrado en el siniestro y aseguró que no advirtió haber embestido al menor.

En tanto, desde el Hospital Regional se informó que el niño evoluciona favorablemente. El parte emitido por el servicio de Pediatría indicó que se encuentra estable, fuera de peligro y que los estudios radiológicos descartaron fracturas. Como consecuencia del impacto, sufrió escoriaciones y dolores en ambos tobillos.

Tras la presentación del conductor, la fiscal de turno, Gabriela Gómez, dispuso su correcta identificación y lo intimó a presentar la documentación reglamentaria del vehículo involucrado.

En la investigación intervienen efectivos de la Comisaría Seccional Quinta y de la División Policial de Investigaciones (DPI), quienes continúan con las actuaciones correspondientes bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.