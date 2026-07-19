Una motociclista sufrió fracturas tras derrapar sobre el hielo en Km 8

Perdió el control al circular por Nahuel Huapi, donde había hielo sobre el asfalto. Fue trasladada al Hospital Regional con fracturas en el brazo derecho.

Una motociclista de 34 años sufrió lesiones de consideración este domingo por la mañana luego de derrapar con su vehículo sobre una calzada congelada en Km 8.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30, en la esquina de la avenida Nahuel Huapi y el pasaje Maravilla. Según se informó, la mujer circulaba en una motocicleta Zanella 110 cc, en sentido sur-norte, cuando perdió el control al encontrarse con una importante capa de hielo sobre el asfalto.

Como consecuencia del derrape, la motocicleta impactó contra el cordón cuneta y la conductora cayó violentamente sobre la calzada.

Una testigo que presenció el hecho confirmó que no hubo intervención de otros vehículos, por lo que el siniestro se produjo únicamente por las condiciones de la calzada.

Personal de la ambulancia del Hospital Regional acudió rápidamente al lugar y brindó las primeras asistencias a la motociclista. Posteriormente, fue trasladada al centro de salud, donde los médicos constataron que presentaba fracturas de radio y cúbito en el brazo derecho.