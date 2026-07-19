Conducía ebrio, chocó contra el guardarraíl y salió ileso en la Ruta 3

El siniestro ocurrió durante la mañana de este domingo, a la altura del destacamento de Gendarmería, en el acceso norte.

Un hombre de 41 años protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este domingo al impactar con su automóvil contra el guardarraíl sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del destacamento de Gendarmería, en el acceso norte de Comodoro Rivadavia. A pesar de la violencia del impacto, el conductor resultó ileso.

El hecho se registró alrededor de las 7:00, cuando personal de la Comisaría de Distrito Mosconi fue alertado por Defensa Civil sobre un Chevrolet Corsa que había colisionado contra la estructura de contención en el carril con sentido sur-norte.

Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron que el conductor presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que solicitaron la intervención de la Dirección General de Tránsito.

El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. En consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente.

No obstante, debido a que en ese momento no había una grúa disponible para proceder al secuestro del vehículo, las autoridades autorizaron que un conductor alternativo, en condiciones de manejar, se hiciera cargo del rodado.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no hubo personas lesionadas ni terceros involucrados. Asimismo, el tránsito sobre ese sector de la Ruta Nacional N° 3 se desarrolló con normalidad y sin interrupciones.