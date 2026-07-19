Los botines por los que Enzo Fernández rompió las reglas

Enzo volvió a usar un modelo discontinuado durante el partido ante Inglaterra. Nicanor Iglesias, el emprendedor que consiguió el calzado, reveló cómo fue el pedido y el desafío de hacerlo llegar a la concentración argentina.

En la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Enzo Fernández captó la atención por un detalle que trascendió su actuación la cancha. Además del gol del empate convertido a los 85 minutos, el mediocampista de la Selección argentina volvió a calzarse el mismo modelo de botines que había utilizado durante gran parte de la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Hasta los primeros encuentros de esta Copa del Mundo, el futbolista había jugado con los botines rosas de Nike que eligieron numerosos jugadores del torneo. Sin embargo, tras el cruce de octavos de final frente a Egipto decidió cambiar de modelo y recurrió a un par que ya no se fabrica.

Detrás de esa decisión estuvo Nicanor Iglesias, responsable del emprendimiento Botines Alta Gama Córdoba, quien contó que el pedido partió del propio jugador. "Es un pedido especial que me hizo Enzo. De los tres pares que me pidió, uno es el mismo que usó contra Inglaterra", explicó.

Los botines de Enzo Fernández. pic.twitter.com/5SjVCHDzOf — Javier Smaldone (@mis2centavos) July 19, 2026

Conseguir ese modelo representó un desafío, ya que dejó de comercializarse hace casi cuatro años. Iglesias relató que logró encontrar el talle exacto a través de un coleccionista de Estados Unidos y luego debió resolver la logística para que el calzado llegara hasta la concentración de la Selección argentina en Kansas.

Aunque Fernández nunca hizo pública la razón de su elección, el emprendedor consideró que el cambio puede responder tanto a la comodidad que le brinda ese modelo como al significado que tiene por haberlo acompañado durante la consagración en Qatar 2022, donde también fue distinguido como el mejor jugador joven del certamen.

Iglesias también señaló que la decisión del mediocampista se apartó de la estrategia habitual de las marcas deportivas, que buscan que los futbolistas utilicen sus lanzamientos más recientes en competencias de máxima visibilidad. "Rompió un poco las reglas con las marcas y, bueno, gracias a Dios creo que salió todo bien", sostuvo.

Con ese mismo modelo de botines, Enzo Fernández fue una de las piezas importantes en la clasificación de la Argentina a una nueva final del mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni definirá el título frente a España este domingo 19 de julio, desde las 16.