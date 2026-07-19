Pese a que la temperatura descendía a 4º bajo cero pasadas las 21:00 de este domingo, centenares de personas continuaban celebrando en Caleta Olivia el subcampeonato mundial logrado por la selección argentina.

El orgullo por la selección fue motivo de festejo en Caleta Olivia

El efusivo agradecimiento popular a la Scaloneta y de manera especial a Lionel Messi, puso calor a la gélida noche invernal pese la derrota en la dramática final.

El banderazo, con bengalas, redoblantes, caravana automovilística y música de numerosos trompetistas que no solo ejecutaron notas que acompañaron los tradicionales cánticos futbolísticos sino también el Himno Nacional, generó un clima que hizo confundir sentimientos de alegría y nostalgia que metafóricamente hizo emocionar a El Gorosito.

El acontecimiento quedará grabado en la historia de esta ciudad patagónica, con sus matices vinculados a Malvinas y el espíritu de lucha globalizado en todo el país en defensa de los colores patrios a través del deporte.