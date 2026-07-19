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El orgullo por la selección fue motivo de festejo en Caleta Olivia

Pese a que la temperatura descendía a 4º bajo cero pasadas las 21:00 de este domingo, centenares de personas continuaban celebrando en Caleta Olivia el subcampeonato mundial logrado por la selección argentina.

El efusivo agradecimiento popular a la Scaloneta y de manera especial a Lionel Messi, puso calor a la gélida noche invernal pese la derrota en la dramática final.

El banderazo, con bengalas, redoblantes, caravana automovilística y música de numerosos trompetistas que no solo ejecutaron notas que acompañaron los tradicionales cánticos futbolísticos sino también el Himno Nacional, generó un clima que hizo confundir sentimientos de alegría y nostalgia que metafóricamente hizo emocionar a El Gorosito.

El acontecimiento quedará grabado en la historia de esta ciudad patagónica, con sus matices vinculados a Malvinas y el espíritu de lucha globalizado en todo el país en defensa de los colores patrios a través del deporte.

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