Quiénes son los jugadores que vienen al país y por qué se desactivó el feriado

El plantel de la selección argentina no volverá completo al país. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, no viaja junto al resto de sus compañeros para las celebraciones previstas tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026. El astro, en cambio, voló desde Nueva York a Miami con Rodrigo De Paul, compañero en el Inter Miami, para reincorporarse a su equipo de la liga de fútbol estadounidense. Lógicamente, el capitán y el volante tendrán unos días de descanso antes de volver a participar en la MLS, que ya arrancó con partidos el jueves y viernes pasado.

En esta reanudación del torneo, Inter Miami tendrá su primer compromiso el próximo miércoles ante Chicago Fire.

Tampoco viajarán al país Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso.

En tanto, en el avión que ya partió desde Nueva York y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza viajan, además del cuerpo técnico: Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

Con este panorama, en la AFA se inclinan porque no haya festejos masivos, especialmente teniendo en cuenta que no estará Messi. También está descartada la posibilidad de ir a la Casa Rosada como propuso Javier Milei, algo previsible después de los dichos del presidente la semana pasada cuando trató a los jugadores de "imprudentes" por mostrar la bandera de las Malvinas.

Es decir que está descartado el feriado nacional que anunció anoche Milei sin ninguna precisión. El presidente dejó en manos de Scaloni y los jugadores la definición sobre el día del feriado y la modalidad de los festejos. La falta de comunicación con la AFA de Chiqui Tapia fue evidente y mostró a un Milei sin ningún tipo de control sobre la situación.

Como contó LPO, en el gabinete entraron en un estado de confusión por la falta de decisión de Milei, que dejó en manos de terceros la decisión de si habrá feriado en el país y sin siquiera especificar una fecha. La salida elegida para escapar del entuerto de haber filtrado un feriado cuando todavía no estaba el resultado desorientó al gabinete.

La desorientación del gobierno nacional es tal que el Ministerio de Seguridad armó este lunes a primera hora un mega operativo en la autopista Ricchieri y el predio de la AFA con más de mil efectivos esperando a una delegación que todavía no había despegado de Nueva York y sin ningún hincha a la vista.

La sobreactuación del gobierno y la falta de comunicación con la AFA hicieron que los cientos de efectivos esperaran al costado de la autopista con un frío impiadoso a una delegación incompleta y sin ánimos de festejar. El operativo, además, provocó serias complicaciones para llegar al Aeropuerto en el inicio de las vacaciones de invierno.

Por ahora se impone la idea de que el grupo que vuelve desde Estados Unidos vaya al predio de la AFA (incluso se especula que podrían ir en helicópteros) y tengan un encuentro íntimo, para luego retirarse cada uno por su cuenta.

De todos modos, Karina Milei forzaría una especie de recibimiento de honor en el aeropuerto de Ezeiza con los Granaderos y autobombas. Según trascendió desde la AFA, los jugadores no querían tampoco ese recibimiento y habían rechazado todas las propuestas que hizo el gobierno.