El exfutbolista estuvo junto a sus hijos Milan y Sasha en el partido de España frente a la Argentina.

Se viralizó la reacción de Gerard Piqué al escuchar cantar a Shakira

En las redes sociales también se viralizó la reacción de Gerard Piqué, quien fue captado por las cámaras mientras Shakira interpretaba “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

El exfutbolista siguió el partido entre España y la Argentina desde una de las tribunas del estadio junto a sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con la artista colombiana.

Los usuarios remarcaron que en el video se podía ver un llamativo contraste entre ellos: mientras los nenes disfrutaban del espectáculo y seguían el ritmo de la canción de su mamá, Piqué permaneció serio y sin cantar durante toda la presentación.

El momento empezó a circular entre los internautas y fanáticos de la colombiana ya que recordaron la mediática separación que hubo entre ellos.

“Piqué tuvo que aguantar que abrieran con ‘Dai Dai’ y sus hijos bailaran la canción al lado. Todos seríamos la señora de rojo viéndolo cómo reacciona”, escribieron desde una de las cuentas que siguen a Shakira.

“El peor karma de ese hombre son sus propios hijos”, opinó una persona entre risas. “La tiene que escuchar hasta en el deporte que tanto ama”, opinaron también.

Cabe recordar que antes del partido, Shakira había asegurado que, si bien sus dos hijos son españoles, ella apoyaba a la Argentina. Más allá de esta declaración, la artista se expresó en sus redes sociales para felicitar al equipo campeón.

“¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!“, dijo ella.