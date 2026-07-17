Tomás Dente demandará a Fer Dente por insinuar un supuesto abuso

El periodista anunció que iniciará acciones judiciales contra su hermano luego de considerar que sus declaraciones dejaron instalada una acusación de abuso intrafamiliar en su contra. "Esto tiene un límite", afirmó.

La disputa entre Tomás Dente y Fer Dente sumó un nuevo capítulo y podría trasladarse a la Justicia. El periodista confirmó que demandará a su hermano al sostener que sus declaraciones dejaron instalada una acusación de abuso intrafamiliar que rechazó de manera categórica.

La decisión llegó después de la entrevista que Fer Dente brindó en LAM, donde evitó responder de manera directa cuando fue consultado por un rumor de abuso sexual y manifestó que prefería no profundizar en un tema que involucra a muchas personas. Para Tomás, esa postura fue suficiente para alimentar sospechas sobre su persona.

En un descargo realizado en el mismo programa, el periodista negó de forma terminante cualquier hecho de esa naturaleza y anunció que recurrirá a la vía judicial. "Lo voy a demandar porque esto tiene un límite", expresó. Además, aseguró que jamás existió la situación que, según afirmó, quedó insinuada por su hermano y cuestionó que se instalaran "narrativas mentirosas y falaces".

Durante su intervención también calificó como "demoníaco" el accionar de Fer Dente y dejó en evidencia la profunda ruptura del vínculo familiar. Incluso sostuvo que ya no lo considera parte de su familia.

Hasta el momento, Tomás Dente anunció su intención de iniciar acciones legales, aunque no trascendió que la demanda haya sido presentada formalmente. Por su parte, Fer Dente evitó profundizar sobre el conflicto y señaló que no quería referirse públicamente a un tema que consideró de extrema sensibilidad.