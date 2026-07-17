Lluvia en Comodoro: cayeron casi 20 milímetros y preparan operativos por escarcha

Las intensas lluvias que afectaron a Comodoro Rivadavia durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes dejaron 19,6 milímetros de agua acumulada y obligaron a un amplio despliegue de distintas áreas municipales para asistir a los vecinos y monitorear los sectores más comprometidos.

Desde Defensa Civil informaron que, pese a la intensidad del temporal, el sistema de pluviales y sumideros respondió correctamente, evitando inconvenientes mayores en la ciudad.

Asistencia en los barrios

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, los equipos municipales trabajaron en distintos barrios donde se registraron inconvenientes por el ingreso de agua, acumulación de barro y desbordes de pozos ciegos.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Humano distribuyó nylon en las asociaciones vecinales para asistir a las familias afectadas, mientras que Defensa Civil reforzó la entrega en sectores como Centro, Pietrobelli, Loma y Jorge Newbery.

Además, la Subsecretaría de Vialidad Urbana desplegó maquinaria para mejorar el escurrimiento del agua y despejar las calles más complicadas.

"La mayor precipitación fue durante la madrugada. Por momentos la lluvia se detenía y luego volvía con mucha intensidad, lo que nos preocupaba por la respuesta de los pluviales. Afortunadamente funcionaron a su máxima capacidad sin inconvenientes", explicó el director de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo.

Cómo funcionó el transporte

El temporal no provocó mayores complicaciones en el transporte público. Según informó el Municipio, la mayoría de los recorridos funcionó con normalidad, incluso en sectores que habitualmente presentan dificultades durante las lluvias.

La única excepción fue la parte alta del barrio El Atardecer, donde los colectivos no pudieron ingresar debido al barro y al deterioro de la calzada.

El próximo riesgo: el hielo

Aunque el pronóstico indica que las precipitaciones cesarán durante el mediodía, las autoridades advirtieron que ahora la principal preocupación será el fuerte descenso de la temperatura, que favorecerá la formación de hielo sobre el pavimento.

Por ese motivo, Defensa Civil realizará tareas preventivas de distribución de sal en avenidas y zonas altas de la ciudad y pidió la colaboración de los vecinos para informar rápidamente la presencia de escarcha o calzadas peligrosas.

Quienes detecten sectores con hielo pueden comunicarse con Defensa Civil a los teléfonos 297-404-0117 o 297-404-2152.