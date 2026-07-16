Gremio petrolero celebra retorno de San Antonio

La empresa de servicios petroleros volverá a operar en yacimientos santacruceños, dentro del programa de perforaciones previsto por la operadora Crown Point.

El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Rafael Güenchenén, destacó la confirmación del regreso de San Antonio a la provincia para acompañar las perforaciones proyectadas para este año.

La novedad surgió tras la continuidad de las conversaciones entre la conducción sindical y las autoridades de la operadora. A partir de esta definición, el gremio tomó contacto con representantes de San Antonio para comenzar a trabajar sobre la organización de las tareas, los requerimientos de la operación y los aspectos laborales vinculados con su puesta en marcha.

Desde SIPGER valoraron especialmente la vuelta de una empresa que se había retirado de Santa Cruz y que cuenta con trayectoria en la actividad petrolera provincial, conociendo tanto los yacimientos, como la capacidad técnica de sus trabajadores.

“San Antonio conoce nuestros campos, conoce a nuestros petroleros y sabe cómo se trabaja en Santa Cruz. No llega a un territorio desconocido. Vuelve con experiencia acumulada y con una base importante para organizar bien esta etapa”, sostuvo Güenchenen.

El programa de perforaciones para lo que resta de 2026 en la zona norte de la provincia contempla tres nuevos pozos y desarrollos sobre la formación D-129. “Que vuelva una empresa que se había ido, y que vuelva a perforarse, tiene un valor enorme. Es una señal concreta de que Santa Cruz conserva oportunidades y de que todo el esfuerzo realizado para sostener la actividad empieza a mostrar resultados”, afirmó el dirigente.

Güenchenen remarcó que el gremio viene trabajando de manera sostenida para recuperar la actividad, mejorar el rendimiento de las operaciones y generar condiciones que permitan ampliar los programas en marcha.

Fuente: Prensa SIPGER