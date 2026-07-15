Argentina podría ser sancionada por FIFA por la bandera de Malvinas

La histórica clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 podría tener un capítulo inesperado fuera de la cancha. La FIFA analiza una posible sanción luego de que futbolistas de la Selección exhibieran una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” durante los festejos por la victoria 2-1 sobre Inglaterra.

La escena se produjo una vez finalizado el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El mediocampista Giovani Lo Celso apareció en el campo de juego con la pancarta, que también fue sostenida por Nicolás Otamendi y Cristian Romero, antes de ser extendida sobre el césped ante la celebración de los hinchas argentinos.

Según señalaron medios internacionales, la bandera habría sido exhibida inicialmente en una de las tribunas y luego llegó a manos de los jugadores durante los festejos posteriores a la semifinal.

El hecho podría derivar en una investigación por parte de la FIFA, que mantiene una postura restrictiva respecto de la exhibición de mensajes políticos en competencias organizadas por el organismo. Tanto el reglamento de la International Football Association Board (IFAB) como el código disciplinario de la FIFA establecen que no están permitidos los lemas, símbolos o manifestaciones de carácter político en el equipamiento o dentro de los estadios.

En ese sentido, las normas contemplan la posibilidad de sanciones para futbolistas, selecciones o federaciones en caso de incumplimientos, aunque hasta el momento la FIFA no emitió un pronunciamiento oficial sobre el episodio ocurrido en Atlanta.

La cuestión de las Islas Malvinas mantiene una larga disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido. El reclamo de soberanía es sostenido históricamente por el Estado argentino y constituye una política de Estado respaldada por distintos gobiernos desde el retorno de la democracia. Hasta Javier Milei tuvo que salir en los últimos días a fijar postura, más allá de su pública admiración por Margaret Thatcher.

La situación adquiere una dimensión particular debido al rival al que enfrentó la Albiceleste. Argentina derrotó a Inglaterra con una remontada en los minutos finales y avanzó a la final del Mundial, donde buscará el bicampeonato frente a España el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mientras el plantel celebra una nueva página histórica en las Copas del Mundo, la atención también se concentra en la decisión que pueda adoptar la FIFA en los próximos días respecto de una imagen que volvió a unir fútbol, historia y sensibilidad nacional en un escenario mundial.