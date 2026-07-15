Ruta 3: chocó contra un camión tras ser encandilado por luces altas

El siniestro ocurrió durante esta madrugada, a la altura del kilómetro 1718. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido.

Un accidente de tránsito con daños materiales se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 1718, cuando un utilitario colisionó contra la parte trasera de un camión. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30. De acuerdo con la información recabada por el personal policial que intervino en el lugar, tanto una Renault Kangoo como un camión Iveco con semirremolque circulaban en sentido sur-norte.

Según manifestaron los conductores, el choque se produjo luego de que el conductor del utilitario perdiera momentáneamente la visibilidad al ser encandilado por las luces altas de una caravana de colectivos de transporte urbano que ingresaba a Comodoro Rivadavia por la mano contraria.

Los efectivos policiales indicaron que, instantes antes del siniestro, ya habían observado el paso de esos colectivos y advirtieron que circulaban muy próximos entre sí, una maniobra que consideraron riesgosa.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron daños materiales, aunque ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Debido a que no hubo personas atrapadas ni riesgo de incendio, no fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios.