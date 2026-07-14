Un motociclista atropelló a un peatón en el Centro

Ocurrió anoche, en la esquina de Yrigoyen y Belgrano. El conductor y el peatón fueron trasladados al Hospital Regional con diversas lesiones, aunque ambos se encuentran fuera de peligro.

Un motociclista de 27 años, que circulaba a bordo de una Mondial C150, embistió a un peatón de 42 años este lunes por la noche en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Belgrano. El hecho fue alertado a las 22:00 horas por el centro de monitoreo.

A raíz del impacto, el transeúnte sufrió heridas en las piernas y un sangrado en el cuero cabelludo, mientras que el conductor del rodado acusó dolencias en el cuerpo. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Regional, donde se constató que sus vidas no corren peligro.

En el lugar intervino personal policial de la Seccional Primera y Criminalística, que procedió al secuestro de la motocicleta. El caso quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. Aylin Corea Vega.