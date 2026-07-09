Chocó borracho y su acompañante quiso pelear con policías

Sucedió durante la madrugada de este jueves en el centro comodorense.

Alrededor de las 6:55 de este jueves, un transeúnte alertó a la policía sobre un incidente vial en la esquina de Mitre y San Martín, en el centro de Comodoro Rivadavia.

Describió que dos hombres, en evidente estado de ebriedad, circulaban a bordo de un Ford Fiesta rojo que presentaba daños frontales por un choque reciente.

Efectivos de la Seccional Primera interceptaron el vehículo justo cuando intentaba reanudar su marcha. Al hacer descender a los ocupantes, los agentes confirmaron que el conductor estaba alcoholizado y carecía de documentación. Personal municipal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1.83 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, le secuestraron el vehículo.

El acompañante del conductor reaccionó de manera violenta ante el procedimiento de identificación. Según el informe policial, comenzó a insultar a los uniformados y adoptó una postura agresiva, incitándolos a pelear.

Ante la negativa de calmar su actitud, fue reducido y trasladado a la dependencia policial en carácter de demorado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.