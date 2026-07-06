Comodoro encabezó los casos de alcoholemia positiva

La ciudad registró 25 conductores alcoholizados, la cifra más alta de la provincia.

Comodoro Rivadavia concentró la mayor cantidad de conductores alcoholizados detectados durante los operativos de seguridad vial desplegados el fin de semana en Chubut. Los controles, coordinados por el Ministerio de Seguridad y Justicia, alcanzaron distintos sectores del casco céntrico, la periferia y los accesos por las rutas nacionales Nº 3 y Nº 26.

En la ciudad se fiscalizaron 1.945 vehículos y se realizaron 1.273 test de alcoholemia, que permitieron detectar a 25 personas conduciendo bajo los efectos del alcohol. Además, se confeccionaron 53 actas por infracciones a la normativa vigente y se retuvieron seis vehículos.

A nivel provincial, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.650 vehículos y efectuó 4.351 controles de alcoholemia. Como resultado, 51 conductores fueron retirados de circulación por presentar alcoholemia positiva.

Los procedimientos se desarrollaron en coordinación con la Policía del Chubut y los organismos municipales de Tránsito en rutas, accesos y zonas urbanas de distintas localidades de la provincia.